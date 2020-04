Agricoltura: Rolfi, contro cimice asiatica primi lanci di vespa samurai in 25 siti lombardi (2)

- L'imenottero Trissolcus japonicus, più comunemente conosciuto come “vespa samura”' è grande meno di un millimetro e non è pericoloso per l'uomo in quanto si nutre di polline e nettare e negli areali di origine è in grado di parassitizzare fino al 75 per cento delle uova di cimice asiatica; prima di poterlo utilizzare come agente di controllo biologico è stato però necessario verificare quale sarebbe stato anche il suo impatto sul nostro ecosistema. "La Regione Lombardia – ha detto l'assessore - ha già predisposto un piano per i primi rilasci, individuando le aree prioritarie sulla base delle stime dei danni rilevate alla fine della scorsa stagione". "Si tratta- ha spiegato - di una prima fase di lanci: si cercherà di far ambientare la vespa samurai nell'agroecosistema lombardo e verrà ulteriormente verificato il suo impatto sulle popolazioni della cimice asiatica e su eventuali altri insetti autoctoni". "Ricordo che la Regione Lombardia - ha concluso Rolfi - sta sperimentando anche un innovativo progetto legato al controllo simbiotico dell'insetto tramite l'utilizzo di un fertilizzante integrato con importante azione antibatterica". La lotta biologica tramite il parassitoide non potra' essere risolutiva già da quest'anno, ma nei prossimi anni dovrebbe permettere di contenere entro livelli più sopportabili la popolazione di cimice asiatica, in modo da aumentare l'efficacia del suo controllo con gli altri metodi di difesa disponibili e riducendo di conseguenza l'impiego di insetticidi. (Com)