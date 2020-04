Latina: Astorre (Pd): inquietanti legami politica e mafia

- In merito agli avvisi di garanzia per voto di scambio nell'inchiesta sul clan Di Silvio a Latina, il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, scrive su twitter che dall'inchiesta "dell'Antimafia di Roma emerge ancora un quadro inquietante, di legami tra politica e mafia a Latina. Grazie a magistrati e inquirenti -conclude-: fare al più presto piena luce per liberare il territorio del sud del Lazio da politica affaristica e criminalità".(Com)