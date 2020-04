Coronavirus: Gallera, test sierologici saranno gratuiti e forse obbligatori per alcuni

- I test sierologici sugli anticorpi in Lombardia saranno gratuiti e probabilmente obbligatori per alcune persone, prime fra tutti quelle guarite o sottoposte a isolamento domiciliare o perché hanno avuto contatti diretti con persone positive o perché hanno avuto lievi sintomi. Lo ha spiegato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante la consueta diretta streaming per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "La strada dei test sierologici è una strada importante, che noi stiamo perseguendo per fare qualcosa che serve realmente. Il test non può servire per sapere se la stai prendendo, se sei all'inizio, anzi lì rischia di essere molto disorientante in quella fase. Serve nella fase successiva per capire a livello epidemiologico quanta parte della popolazione è stata infettata, perché come sappiamo tantissimi la fanno in maniera asintomatica, senza accorgersene, ma è importante sapere quanti di loro hanno sviluppato gli anticorpi e sono - si spera - immuni a future infezioni da coronavirus", ha spiegato Gallera. Per questo motivo - ha annunciato l'assessore - "sicuramente saranno gratuiti i test che faremo alle categorie di persone a cui ci stiamo rivolgendo e può essere che saranno obbligatori. Ad esempio per le persone messe in isolamento domiciliare o perché li abbiamo messi noi perché erano positivi e dobbiamo vedere se hanno sviluppato gli anticorpi e le tante persone che sono state messe in isolamento, perché erano contatti diretti di persone positive oppure sono state messe in isolamento dal proprio medico di medicina generale e che hanno fatto il Covid in una forma leggera. Prima di dirgli che possono tornare a lavorare e a muoversi liberamente, abbiamo bisogno di avere la certezza". (segue) (Rem)