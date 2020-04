Coronavirus: Gallera, test sierologici saranno gratuiti e forse obbligatori per alcuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo il test deve essere attendibile. All'Università di Pavia è partito uno studio che ne analizza oltre cento. "Noi stiamo testando tutti i kit che ci sono. Non c'è uno studio così ampio e approfondito come quello che sta facendo Regione Lombardia", ha osservato Gallera, spiegando che l'esame verrà somministrato "non appena avremo trovato la certezza di avere un kit che ci consente di verificare se accanto alla presenza degli anticorpi, questi ci tutelano per un ampio periodo di tempo e se sono neutralizzanti, cioè hanno distrutto il virus". In sostanza il test non deve solo dimostrare che "noi abbiamo fatto la malattia, ma soprattutto che non infettiamo più gli altri". (Rem)