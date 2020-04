Argentina: coronavirus, governo estende lista attività essenziali escluse da quarantena

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha esteso oggi la lista delle attività produttive esonerate dal rispetto della quarantena in vigore in tutto il paese come misura di prevenzione contro la pandemia del nuovo coronavirus. Riprenderanno le attività le miniere, le attività legate alla catena delle esportazioni, alla produzione di combustibile nucleare, i rivenditori di materiali da costruzione, le segherie e le concerie. La disposizione del governo prende atto del fatto che "la realtà ha dimostrato la necessità di incorporare nuove attività e servizi con l'obiettivo di mitigare l'impatto sull'economia delle misure di isolamento obbligatorio". Gli spostamenti delle persone, precisa la norma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, "dovranno limitarsi allo stretto compimento delle attività e dei servizi considerati essenziali". (segue) (Abu)