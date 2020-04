Argentina: coronavirus, governo estende lista attività essenziali escluse da quarantena (2)

- Il numero dei contagi da nuovo coronavirus in Argentina è salito nel frattempo a 1265 su tutto il territorio nazionale, con 132 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Aumentato a 36 il numero totale dei decessi, con quattro nuove morti confermate nella giornata di ieri. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie il 49,2 per cento dei contagi è ancora di tipo "importato". Poco più del 50 per cento dei contagi sono localizzati nell'area metropolitana di Buenos Aires, mentre altri importanti focolai di contagio si registrano anche nelle province di Cordoba e del Chaco. (segue) (Abu)