Argentina: coronavirus, governo estende lista attività essenziali escluse da quarantena (3)

- Nel corso del fine settimana, il governo ha annunciato la distribuzione a tutte le province del paese di un totale di 35mila tamponi - in 35 laboratori diversi - come parte di un programma di decentralizzazione delle analisi. Fino ad ora i tamponi venivano analizzati unicamente dall'Istituto Malbran di Buenos Aires, con una capacità limitata a circa 350 test giornalieri. La limitata quantità di test che il paese ha effettuato fino ad oggi ha spinto il ministro della Salute, Gonzalez Garcia, ad affermare che "il numero di contagi nel paese è sicuramente maggiore ai dati ufficiali". In questo contesto il governo ha annunciato il prolungamento fino al 12 aprile della quarantena in vigore dal 15 marzo. "I risultati ci danno fiducia", ha detto il presidente, che ha rincuorato i cittadini dicendo che "dobbiamo essere contenti di come stiamo facendo le cose rimanendo a casa e rispettando l'impegno di proteggerci". (segue) (Abu)