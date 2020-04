Argentina: coronavirus, governo estende lista attività essenziali escluse da quarantena (4)

- Il governo di Buenos Aires ha adottato anche altre misure di contenimento dell'emergenza. Tra queste la chiusura di tutte le frontiere. Rientro permesso – dopo isolamento di due settimane – esclusivamente a connazionali e stranieri residenti. Il paese ha anche disposto la chiusura delle scuole prolungata anch'essa come la quarantena fino al 12 aprile. Il presidente ha fatto capire in una recente intervista che su questo punto potrebbero tuttavia esserci delle proroghe. Sul fronte economico l'esecutivo ha varato un piano da circa dieci miliardi di euro (circa due punti di pil) per sostenere produzione, lavoro e consumo abbandonando l'obiettivo del pareggio fiscale entro i prossimi tre anni, sin qui considerato una priorità. (Abu)