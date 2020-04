Camerun: elezioni legislative, partito di governo ottiene tutti i seggi in lizza nelle regioni anglofone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Rassemblement démocratique du peuple camerounais, al potere in Camerun, ha ottenuto tutti i 13 seggi da rinnovare alle elezioni legislative tenute lo scorso 22 marzo in 11 distretti delle regioni anglofone del Nordovest e Sudovest. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Apa" dopo l'annuncio dato dal Consiglio costituzionale al termine delle operazioni di spoglio dei voti. Si considerano di conseguenza respinti tutti i ricorsi presentati dal Fronte socialdemocratico (Sdf), il principale partito di opposizione, al quale sono stati assegnati 5 seggi in parlamento rispetto ai 18 nella precedente legislatura. Con i seggi ottenuti in queste elezioni, che sono state ripetute per accuse di irregolarità, il partito del presidente Paul Biya occuperà in totale 152 seggi alla Camera, contro i 148 di cui godeva prima delle elezioni a livello nazionale, tenute lo scorso 9 febbraio. Oltre a queste due formazioni, altri 6 partiti siederanno in Assemblea per i prossimi cinque anni: l'Unione nazionale per la democrazia e il progresso (Undp, 7 seggi), il Partito camerunese per la riconciliazione nazionale (Pcrn, 5 seggi), l'Unione democratica del Camerun (Udc, 4 seggi), il Fronte per la salvezza nazionale del Camerun (Fsnc, 3 seggi), il Movimento per la difesa della Repubblica (Mdr) e l'Unione dei movimenti socialisti (Ums), 2 posti ciascuno. (segue) (Res)