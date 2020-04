Camerun: elezioni legislative, partito di governo ottiene tutti i seggi in lizza nelle regioni anglofone (2)

- La Corte costituzionale del Camerun aveva annullato lo scorso 26 febbraio l'esito delle contestate elezioni legislative e municipali di 11 collegi delle regioni anglofone del Nordovest e Sudovest, che si sono tenute come detto il 9 febbraio senza parte dell'opposizione. Con la sentenza, ha annunciato l'emittente locale "Crtv", il tribunale ha accolto il ricorso presentato da numerosi partiti politici che contestavano la regolarità del processo di voto. Nei giorni successivi allo scrutinio, numerosi partiti politici hanno presentato al Consiglio costituzionale 40 richieste di annullamento totale o parziale del voto, primo fra tutti il Fronte sociale democratico (Sdf), il principale partito di opposizione del paese. Fra gli argomenti sollevati dai contestatori contro la regolarità del processo elettorale, l'eccessiva distanza dei seggi rispetto al domicilio degli elettori, che per votare dovevano percorrere fino a 20 chilometri. La data del nuovo scrutinio non è ancora stata fissata. (Res)