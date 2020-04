Coronavirus: Agenzia entrate, anticipata pubblicazione elenchi 5 per mille 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in anticipo gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2018, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi, per venire incontro alle richieste degli 8.029 Comuni e quasi 57mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette. L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi, fa sapere l’Agenzia delle entrate in una nota, è online insieme agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio ed è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione "5 per mille". (segue) (Com)