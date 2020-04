Coronavirus: Regione Lazio mette in guardia da fake news su "Pronto cassa"

- L'amministrazione regionale in una nota invita le imprese e i cittadini interessati alle nuove misure del pacchetto "Pronto cassa" a informarsi esclusivamente sui canali ufficiali. Il bando della nuova sezione sul "Piccolo credito" sarà on line dal 9 aprile sulla piattaforma Fare Lazio. In queste ore sta circolando sul web un invito a partecipare a una non meglio identificata presentazione on line della nuova sezione "Emergenza Covid 19-Finanziamenti per la liquidità delle Mpmi" del Fondo rotativo piccolo credito, una delle misure messe in campo dalla regione Lazio per sostenere imprese e liberi professionisti in questa particolare fase di crisi. La regione Lazio informa che si tratta di un'iniziativa totalmente estranea alle attività ufficiali di comunicazione regionale e che non è assolutamente collegata, né riconducibile in alcun modo a Fare Lazio (farelazio.it), piattaforma gestita da Artigiancassa e Mediocredito centrale, che è l'unico canale ufficiale deputato alla gestione del Fondo rotativo piccolo credito e alle altre misure finanziate attraverso i fondi del Por Fesr Lazio per l'accesso al credito e alle garanzie per imprese e liberi professionisti. (segue) (Com)