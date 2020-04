Coronavirus: Regione Lazio mette in guardia da fake news su "Pronto cassa" (2)

- L'utilizzo indebito del logo e della grafica di Fare Lazio, scrive la Regione nella nota, potrebbe indurre i potenziali beneficiari dei fondi a ritenere che si tratti di un'iniziativa ufficiale della regione Lazio e a inserire quindi informazioni e dati sensibili nel formulario. La regione Lazio ricorda infatti che gli unici canali ufficiali di informazione sul pacchetto "Pronto cassa" sono i siti della regione Lazio, Lazio Europa, quello di Lazio Innova e, appunto, Fare Lazio. L'avviso pubblico della nuova sezione del Fondo rotativo piccolo credito sarà on line dal 9 aprile su Fare Lazio. La misura destina prestiti a tasso zero di liquidità di piccola entità, da 10 mila euro, con una durata del finanziamento di 5 anni e con un anno di preammortamento. Si tratta di un aiuto per le micro, piccole e medie imprese e per le partite Iva del Lazio, per affrontare meglio questo particolare momento di grande difficoltà per tutti i settori produttivi. (Com)