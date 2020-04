Coronavirus: Borrelli, non servono mascherine se si rispettano norme distanziamento

- "Oggi non è necessario tenere le mascherine se si rispettano le norme di distanziamento". Lo ha detto il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso del bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia. Borrelli ha poi aggiunto: "Dovremmo adottare e saremmo costretti sempre più ad adottare norme di distanziamento sociale - ha aggiunto -. Come vedete io non porto la mascherina, ma cerco di seguire le indicazioni della comunità scientifica poi tradotte in termini di convivenza civile". (Rin)