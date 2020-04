Coronavirus: De Pasquale (FI), Sala tagli tasse comunali per servizi non goduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Piuttosto che produrre video o fare il militante Pd il sindaco Sala attivi il Comune e indichi misure di rilancio. Tagli le tasse comunali per servizi non goduti”. L’esortazione arriva dal capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino Fabrizio De Pasquale. “Per la Tari per gli esercizi, la tassa per la pubblicità, il canone del occupazione del suolo pubblico si devono abbattere dei corrispettivi di tre mesi”, spiega l’azzurro. “Anche i piccoli commercianti e gli artigiani, fermi da un mese e mezzo, i ‘nuovi poveri’ - aggiunge - devono beneficiare degli aiuti sociali che il governo ha girato ai Comuni”. “Infine - conclude De Pasquale - Sala torni indietro sui vigili come gli chiede tutta la città”. (Rem)