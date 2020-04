Lombardia: Terzi, su variante di Trescore Regione fatto sua parte, ora intervenga governo

- “Regione Lombardia per la Variante di Trescore-Entratico ha già messo in campo 13,4 milioni di euro e inserito l’opera nell’elenco degli interventi da attuare in vista delle Olimpiadi. Per noi questa infrastruttura è fondamentale: risolverà un problema di viabilità contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini”, ha spiegato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, in merito al vertice tra il territorio e Anas. “Sul progetto ci rimettiamo alle valutazioni del territorio – ha proseguito Terzi -. È necessario però che lo Stato faccia la sua parte mantenendo le promesse. Anas deve recuperare i ritardi accumulati e il Governo deve garantire per prima cosa le risorse per completare la progettazione del secondo lotto. Il Governo deve anche recuperare finanziamenti specifici per realizzare l’opera a prescindere dalle Olimpiadi, evitando quindi di infilare la Variante in un calderone indistinto per poi accorgersi di non avere soldi a sufficienza”. (Com)