Coronavirus: Borrelli, mie parole equivocate, unica data per fase due è 13 aprile

- "Per la fase due attualmente c'è una solo data: il 13 aprile. Alcune mie parole sono state equivocate, in un ragionamento dove spiegavo che le misure sarebbero state determinate in evoluzione della situazione, questo è un virus e anche per questo motivo è difficile fare previsioni". Lo ha detto il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. "Mi dispiace - ha aggiunto - che questo mio ragionamento sia stato schematicamente tradotto in un titolo tralasciando il ragionamento sottostante". (Rin)