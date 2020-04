Coronavirus: sindacati Lazio, accordo con Cotral per evitare cig, preoccupati per Atac

- I responsabili del tpl di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl Fna Lazio rendono noto di aver "firmato insieme a Cotral un accordo molto importante e non scontato". In una nota spiegano: "Nonostante il totale crollo dei ricavi da bigliettazione, l'azienda non farà ricorso al Fondo di solidarietà per i dipendenti, mentre stiamo assistendo al ricorso agli ammortizzatori sociali da parte della maggior parte delle società pubbliche e private del trasporto, Cotral si evidenzia come una delle poche realtà in Italia nell'ambito del trasporto extraurbano che non farà utilizzo della cassa integrazione per i dipendenti. Resta invece - sottolineano i sindacalisti - la preoccupazione per i lavoratori di Atac: continuiamo a chiedere, senza stancarci, uno sforzo straordinario per andare incontro all'azienda in concordato preventivo, e fare in modo che i lavoratori non siano in cig". (segue) (Com)