Coronavirus: sindacati Lazio, accordo con Cotral per evitare cig, preoccupati per Atac (2)

- I sindacalisti aggiungono che "l'obiettivo raggiunto con Cotral poggia sulla solidità di un'azienda che fino a pochi anni fa era sull'orlo del fallimento, ma che con il sacrificio dei lavoratori e con una concertazione costruttiva tra i vertici societari e le organizzazioni sindacali firmatarie, adesso è in grado di scongiurare il ricorso agli ammortizzatori sociali. Nello specifico, l'accesso al Fondo bilaterale di solidarietà è stato scongiurato grazie all'utilizzo di tutti gli strumenti in nostro possesso: dallo smartworking alla riconversione ad altra mansione del personale che temporaneamente ha sospeso l'attività, dalla fruizione delle ferie pregresse al ricorso al part-time volontario, fino a un intervento sulla flessibilità oraria. L'intesa prevede inoltre l'estensione della polizza assicurativa, già prevista per i dipendenti che contraggono il Covid, anche a tutti i loro i familiari. Purtroppo – concludono i sindacalisti - anche Atac era sulla via del risanamento, ma non ha ancora la liquidità per colmare il 'gap' reddituale dei lavoratori in cig: è per questo che richiediamo un intervento urgente e strutturato alle istituzioni". (Com)