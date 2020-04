Coronavirus: Leodori, dialogo con opposizioni è valore importante

- Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, sottolinea che "il dialogo, il confronto con le forze di opposizione è importante, reale e quotidiano e rappresenta per noi un valore". In una nota Leodori precisa: "Voglio ringraziare, e non per formalismi, il consiglio regionale, tutti i colleghi che stanno lavorando nelle commissioni e i gruppi di opposizione. Pur nel rispetto delle diversità politiche - conclude Leodori -, mettiamo tutte le energie per dare forza alla lotta contro la pandemia". (Com)