Coronavirus: Oms, oltre 1 milione di casi confermati inclusi più di 50 mila decessi

- Oltre 1 milione di casi confermati di coronavirus sono stati confermati all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), compresi 50 mila decessi. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Omns, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa a Ginevra. “Sappiamo che questa è molto più di una crisi sanitaria. Siamo tutti consapevoli delle profonde conseguenze sociali ed economiche della pandemia”, ha dichiarato Ghebreyesus. “Le restrizioni che molti paesi hanno messo in atto per proteggere la salute stanno mettendo a dura prova il reddito di individui e famiglie e le economie di comunità e nazioni”, ha osservato il direttore dell’Oms. “Stiamo lavorando sia per proteggere le vite che i mezzi di sussistenza”, ha aggiunto. “A breve termine, i paesi possono alleggerire l'onere per le loro popolazioni attraverso programmi di assistenza sociale per garantire alle persone cibo e altri elementi essenziali della vita”, ha sottolineato Ghebreyesus, ricordando che in alcuni paesi, la riduzione del debito è “essenziale per consentire loro di prendersi cura della propria gente ed evitare il collasso economico”. Per il direttore generale dell’Oms “questo è un ambito di cooperazione tra Oms, Fondo monetario internazionale e Banca mondiale”. Per il direttore dell’Omns, “il modo migliore per i paesi di porre fine alle restrizioni e attenuare i loro effetti economici è attaccare il virus, con le misure aggressive già indicate in passato: trovare, testare, isolare e trattare ogni caso, e tracciare ogni contatto”. Per Ghebreyesus, se i paesi si affrettano a revocare le restrizioni troppo rapidamente, il virus potrebbe ripresentarsi e l'impatto economico potrebbe essere ancora più grave e prolungato. In questo contesto “il finanziamento della risposta sanitaria è quindi un investimento essenziale non solo nel salvare vite umane, ma nella ripresa sociale ed economica a più lungo termine”.(Res)