Coronavirus: Radicali, a Roma bisogna estendere gli aiuti senza discriminazioni

- Gli esponenti di +Europa Radicali, Riccardo Magi deputato, Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio, Francesco Mingiardi, segretario di Radicali Roma, chiedono che a Roma vengano estesi gli aiuti previsti per l'emergenza "senza discriminare nessuno". In una nota spiegano: "Soprattutto nel momento del bisogno le persone dovrebbero essere trattate allo stesso modo, nel rispetto del diritto di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione, eliminando barriere burocratiche e ideologiche. Se è vero che generalmente chi non è munito di un titolo di soggiorno non può accedere a nessun tipo di misura di sostegno pubblico, nel contesto di emergenza in cui siamo il pragmatismo e il buon senso dovrebbero guidare gli interventi messi in campo a livello istituzionale. Per questo abbiamo aderito all'appello lanciato da Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione) e da altre organizzazioni e rivolto ai sindaci affinché gli interventi straordinari per l'emergenza coronavirus siano rivolti a tutti coloro che ne hanno subito gli effetti, indipendentemente dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno E dalla durata della permanenza precedente sul territorio". (segue) (Com)