Coronavirus: Radicali, a Roma bisogna estendere gli aiuti senza discriminazioni (2)

- "Oggi Roma - prosegue la nota - limita il diritto a percepire gli aiuti messi a disposizione dal governo ai soli stranieri con il permesso di soggiorno, ma è necessario dare assistenza anche a chi non ha i documenti. Tanto più che la lotta alle marginalità, ora come non mai, risponde all'interesse di tutti di preservare l'ordine sociale e limitare le occasioni di contagio. Peraltro, la domanda predisposta da Roma Capitale impone di rendere dichiarazioni incomprensibili, come quella consistente nell'attestazione che la situazione di bisogno derivi dall'emergenza Covid-19, il che sembrerebbe discriminare proprio le marginalità croniche. Tale richiesta di attestazione, quindi, deve essere quanto prima rimossa dal modello predisposto dagli uffici di Roma Capitale". (Com)