Coronavirus: in programma a breve riunione Conte-Regioni, partecipano anche Boccia e Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma a breve, come riferiscono fonti di governo, una riunione in videoconferenza, tra il premier Giuseppe Conte e i presidenti di Regione sull'emergenza coronavirus. Saranno colleati per il governo anche i ministri degli Affari regionali e della Salute, Francesco Boccia e Roberto Speranza. (Rin)