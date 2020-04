Taiwan: Ue invita paese ad astenersi da esecuzioni future

- L'Unione europea invita Taiwan ad astenersi da eventuali esecuzioni future e a perseguire una politica coerente nei confronti dell'abolizione della pena di capitale. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna in merito al fatto che il primo aprile, a Taipei, Weng Jen-hsien, condannato per aver ucciso sei persone, è stato giustiziato. "L'Unione europea condanna questo crimine nei termini più forti ed esprime la sua sincera vicinanza alla famiglia delle sue vittime. Allo stesso tempo, l'Ue ricorda la sua opposizione all'uso della pena capitale in qualsiasi circostanza", ha dichiarato il Seae. Il Servizio europeo per l'azione esterna ha ricordato che l'Ue ritiene che la pena di morte sia una pena crudele e disumana, che non agisce come deterrente per il crimine e rappresenta una inaccettabile negazione della dignità e integrità umana. L'Unione europea invita pertanto Taiwan ad astenersi da eventuali esecuzioni future e a perseguire una politica coerente nei confronti dell'abolizione della pena di morte. (Beb)