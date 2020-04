Roma: uno dei rapinatori di Ostia denunciato anche per altro furto

- Proseguono le indagini dei carabinieri di Ostia sui tre rapinatori presi ieri e che, con una banale scusa, si erano fatti aprire la porta dell’abitazione da un’anziana per poi aggredirla violentemente e cercare derubarla. I militari, intervenuti immediatamente, però hanno bloccato e arrestato la banda di sudamericani, recuperando il bottino e sottraendoli al linciaggio della gente. Dalle verifiche successive i carabinieri hanno scoperto che uno dei tre, un argentino con precedenti penali, è un malvivente incallito ritenuto, per adesso, anche responsabile di aver sottratto, durante la mattinata, il portafoglio e il giubbetto a un corriere che li aveva lasciati sul sedile del proprio furgone mentre effettuava una consegna. La persona derubata si è accorta subito del rapinatore, ma è stato minacciata da quest’ultimo con un cacciavite. Il ladro, che adesso si trova detenuto presso il carcere romano di Regina Coeli, è stato quindi denunciato al tribunale di Roma anche per quest’altra rapina. (Rer)