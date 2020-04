Coronavirus: in corso riunione maggioranza-governo su dl Cura Italia

- E' in corso la riunione in videoconferenza tra maggioranza e governo per le ultime limature agli emendamenti al decreto Cura Italia. Per la maggioranza partecipano i capigruppo al Senato. All'incontro, oltre al ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Inca, per il governo sono collegati i viceministri all'Economia Antonio Misiani e Laura Castelli. La cabina di regia con le opposizioni è stata, invece, spostata a domani mattina alle 9.30. (Rin)