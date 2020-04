Coronavirus: Squarta (Fd'I), solidarietà a forze dell'ordine aggredite in Umbria (2)

- Squarta ha inoltre evidenziato: "La situazione non migliora tra le mura domestiche, in quanto la permanenza forzata delle persone presso le abitazioni private porta con sé un’inevitabile esasperazione degli scontri tra componenti della stessa famiglia. Se è vero che in queste settimane di quarantena sono diminuiti i furti e le rapine è altrettanto vero che le nostre forze dell’ordine sono chiamate in continuazione a rispondere a segnalazioni di liti in famiglia, discussioni domestiche, violenze private, denunce per minacce e maltrattamenti”. Quindi ha concluso: "In questa fase delicatissima, le forze dell’ordine, alle quali inizialmente non sono state messe a disposizione neppure le mascherine protettive, svolgono un ruolo primario per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico”. (Ren)