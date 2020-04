Coronavirus: De Corato, Comune Milano richiami agenti polizia locale dalle ferie

- L'assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato dichiara in una nota: "Qual è la brillante strategia che porta il sindaco Sala a raddoppiare i turni degli agenti della polizia locale in servizio, anziché richiamare il personale che è stato parcheggiato in ferie? Come Regione Lombardia, abbiamo stanziato complessivamente 460 mila euro per i Comuni, con i quale pagare gli straordinari della polizia locale necessari per i maggiori controlli richiesti dall'emergenza Coronavirus. Il Comune di Milano riceve i suoi 180mila di contributi regionali e come decide di impiegarli? Spreme i pochi agenti attualmente in servizio, chiedendo loro doppi turni, invece di far rientrare i vigili che nelle scorse settimane aveva obbligato a stare a casa. Il doppio turno richiesto agli agenti da Sala è la conferma che servono maggiori controlli: ma allora che cosa aspetta il sindaco a richiamare il personale messo in ferie?" "Lo stesso sindaco che non risparmia di elargire critiche alla Regione sulla gestione dell'emergenza sanitaria poi non dà un segnale forte di impegno da parte del Comune di Milano, visto che non mette in campo tutte le forze di cui dispone per vigilare il territorio - prosegue De Corato - Perché ricordiamo che, oltre ai controlli sulla circolazione delle persone e sulle aperture delle attività commerciali e produttive, rimane l'enorme problema dato dalle innumerevoli occupazioni di case popolari lasciate vuote per i ricoveri dei legittimi inquilini a causa del Covid-19". "Sono gli stessi agenti della PL a dichiarare di sentirsi messi da parte e a chiedere di poter dare il loro contributo alla comunità" conclude De Corato. (Com)