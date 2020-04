Speciale infrastrutture: Abengoa partecipa a costruzione impianto di desalinizzazione in Arabia Saudita

- Il consorzio composto da Abengoa e la cinese SEPCOIII si è aggiudicata un contratto per la costruzione del secondo più grande impianto di dissalazione a osmosi in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dalla società spagnola, la portata del progetto ammonta a 200 milioni di dollari (183 milioni di euro). In particolare, Abengoa sarà responsabile dell'ingegneria, della fornitura e della costruzione dell'impianto Jubail 3A, situato a sud dell'omonima città, nella provincia orientale dell'Arabia Saudita. Con una capacità di 600.000 m3 / giorno, sarà il secondo impianto più grande con tecnologia ad osmosi inversa nel paese e garantirà la fornitura di acqua potabile alle province orientali, Riyadh e Qassim durante tutto l'anno. (Res)