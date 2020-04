Speciale infrastrutture: Albania, quasi completati i lavori del gasdotto Tap

- I lavori del gasdotto transadriatico (Tap) sul territorio albanese sono stati quasi completati. Lo riferisce il consorzio che gestisce il progetto. "Dopo quattro anni, i lavori di costruzione e riabilitazione del gasdotto in Albania sono quasi completati", si legge in un documento del consorzio. Il Tap è la parte finale del Corridoio meridionale del gas, il maxi progetto promosso dall’Azerbaigian e sostenuto dall’Unione europea che prevede il trasporto del gas prodotto nel giacimento di Shah Deniz ai paesi dell’Ue. Il Tap attraverserà Grecia e Albania e il Mar Adriatico per terminare il suo percorso sulle coste pugliesi. Entro la fine del 2020 è previsto l’avvio delle forniture di gas azerbaigiano in Europa. (Alt)