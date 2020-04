Speciale infrastrutture: coronavirus, Ferraris (Terna) a "La Stampa", siamo al sicuro dal rischio scalate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno globale verso la transizione energetica in atto e il piano di investimenti da 7,3 miliardi che dovrebbe fare di Terna l'hub energetico del Mediterraneo. Ma anche la situazione della rete al tempo del coronavirus. E, a maggior ragione, visto il crollo dei corsi azionari, il necessario impegno dello Stato per continuare a garantire il controllo di un asset strategico per il Paese. Luigi Ferraris, dal maggio 2017 amministratore delegato e direttore generale di Terna, fa il punto in una intervista con "La Stampa" sul gestore della rete elettrica italiana controllato dal Tesoro attraverso Cdp. E spiega cosa vuol dire gestire la rete elettrica ai tempi del coronavirus. "Il nostro compito è garantire la sicurezza del sistema elettrico e la continuità del servizio. Ancor più oggi con l'emergenza sanitaria. Quindi la prima cosa che mi preme sottolineare è che la rete è al sicuro, la situazione sotto controllo". Nessun problema per il calo dei consumi dovuto alle tante attività che si sono fermate. "Stiamo registrando un calo dei consumi più o meno del 20 per cento. Diciamo che è paragonabile al calo che abbiamo durante le canoniche festività di Pasqua. Tutto nella norma. L'importante è che gli impianti di generazione siano sempre pronti a erogare la potenza richiesta. E una situazione che richiede attenzione, ma Terna si è mossa per tempo". "Già il 22 febbraio - continua - ho attivato il nostro comitato di crisi che, da allora, si riunisce regolarmente tutti i giorni. Abbiamo anche sfruttato le opportunità che offre lo smart working. Il 70 per cento dei nostri dipendenti, cioè 2.800 persone, lavora da casa. Il nostro sistema informatico ha registrato, senza intoppi, fino a 2.600 connessioni contemporaneamente". E sul campo "abbiamo 8 sale di controllo sul territorio, ognuna con il proprio back up, che monitorano la situazione, tenendo conto anche delle nostre interconnessioni con l'estero. L'Italia importa il 10-15 per cento del fabbisogno energetico: gestiamo 26 interconnessioni e vanno tutte tenute d'occhio per intervenire tempestivamente nel caso di calo o interruzione dei flussi. È importante rapportarci con gli altri Paesi, sapere che cosa accade da loro, scambiarci informazioni". Questi centri di controllo "non possiamo permetterci di chiuderli, non possono essere gestiti da remoto. Seguiamo tutte le prescrizioni previste, dal diradamento delle postazioni di lavoro, alla continua sanificazione dei locali. Siamo organizzati per coprire fino a tre squadre 'compromesse', ossia infettate, per ogni sala di controllo. Abbiamo anche previsto la dislocazione di camper attrezzati vicino ai centri per il confinamento dei turnisti per ridurre ulteriormente il rischio di contagio. Finora, però, nessun caso segnalato". C'è chi teme che, con le quotazioni azionarie crollate a causa del virus, pezzi del made in Italy possano cadere in mano alla finanza speculativa. E che aziende strategiche finiscano all'estero a prezzi di saldo. "Terna è un asset centrale per il Paese. Credo che il 30 per cento in mano a Cdp unito al 'golden power' possa garantirne la stabilità". Terna ha appena varato un piano di investimenti da 7,3 miliardi di euro. "Abbiamo un business regolato e oggi viviamo un fermo delle attività produttive che non dovrebbe durare a lungo. Allo stato attuale il nostro piano strategico non dovrebbe risentirne. Anzi, visto che per noi è importante la realizzazione delle opere, non appena cesserà l'emergenza sanitaria potremo contribuire in maniera significativa alla crescita del Pil. È stato calcolato che 1 miliardo investito da Terna genera in un anno circa 15 mila posti di lavoro fra diretti e indiretti". L'obiettivo del piano è "accelerare la transizione energetica. Dobbiamo realizzare una ulteriore quota di energia proveniente da fonti rinnovabili: eolico, solare, idroelettrico. Il 2025 è una tappa intermedia. Va realizzata nuova capacità di stoccaggio per le rinnovabili, implementando il 'capacity market', ossia la disponibilità di una capacità termoelettrica a gas che assicuri la continuità del flusso elettrico quando calala produzione da fonti rinnovabili, per meglio gestire le situazioni di picco. Servono azioni coordinate. E ben venga una cabina di regia per i progetti chiave". Per quanto riguarda infine la chiusura delle centrali a carbone entro il 2025, "è possibile alle condizioni che ho appena detto". Terna non vuole giocare solo in casa. "Al contrario. Siamo al centro delle interconnessioni con Nord Europa, Nord Africa e Balcani. La nostra ambizione è fare di Terna e dell'Italia l'hub energetico europeo del Mediterraneo", ha concluso Ferraris. (Res)