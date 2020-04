Coronavirus: Orfini (Pd), solidarietà a Iacoboni e a "La Stampa"

- "Un abbraccio a distanza a Jacopo Iacoboni e al quotidiano 'La Stampa'. Di certo non si faranno intimidire, ma guai a lasciarli soli e a considerare normale quello che sta accadendo". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, deputato del Partito democratico, in riferimento alle accuse rivolte delle autorità russe al giornalista in relazione ad un articolo sugli aiuti arrivati dalla Russia per far fronte all'emergenza coronavirus. (Com)