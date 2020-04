Roma: investimento mortale in via Ostiense, la vittima aveva 73 anni

- Un uomo di 73 anni è morto nella tarda mattinata di oggi investito in via Ostiense. Poco dopo le ore 13, all'altezza del civico 71, la vittima stava attraversando la strada quando è stato investito da un veicolo commerciale, guidato da un uomo che si è fermato subito per prestare soccorso. La persona investita è deceduta mentre l'uomo alla guida del mezzo, sottoposto a alcol test, è risultato negativo. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia locale del VIII gruppo Tintoretto per il rilievi del caso. Per gli accertamenti è stata interdetta la circolazione nel solo tratto che va da via Pellegrino Matteucci a Piramide. (Rer)