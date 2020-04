Coronavirus: Slovenia, i contagi salgono a 934

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi da coronavirus in Slovenia rilevati fino a questo momento sono 934, 20 in più rispetto a ieri. Lo ha dichiarato oggi pomeriggio il portavoce del governo di Lubiana per il coronavirus, Jelko Kacin. Secondo quanto riferisce l'agenzia "Sta", il numero dei contagi è salito di 34, mentre il numero dei decessi confermati è attualmente pari a 20. Kacin ha detto che "il governo attende direttive chiare dall'Istituto nazionale per la sanità pubblica". Kacin ha affermato che "se l'istituto riterrà che è necessario aumentare il numero dei test effettuati, il governo farà il possibile per permetterlo". (Lus)