Coronavirus: florovivaisti scrivono al governo, convocare tavolo per salvare il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Belpaese non può ripartire senza i colori e i profumi dei suoi fiori. Un nuovo Rinascimento Italiano passa per il rifiorire del proprio paesaggio. Il settore florovivaistico al momento è letteralmente in ginocchio e senza azioni concrete a rischio c’è tutta la programmazione futura e migliaia di posti di lavoro". Lo hanno affermato in una nota congiunta tutti i consorzi, i mercati e i distretti florovivaistici d'Italia che hanno diretto un appello al governo per sostenere un settore che rischia il tracollo. In una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla titolare del dicastero delle politiche agricole Teresa Bellanova e ai suoi colleghi Stefano Pautanelli (Sviluppo economico), Nunzia Catalfo (Lavoro), al presidente della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, al presidente dell'Anci, Antonio Decaro e al presidente di Unioncamere Carlo Sangalli l'appello dei florovivaisti: "Una serie di proposte concrete per rimettere in moto l'intero comparto. Il tutto deve avvenire attraverso la convocazione di un tavolo nazionale per stilare un piano di misure straordinarie del valore di circa 800milioni di euro con l’obiettivo di preservare l’operatività della filiera lorovivaistica Nazionale".(Ren)