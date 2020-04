Coronavirus: Fd'I Regione Lazio, implementare Fondo rotativo microcredito

- Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio chiede "un ulteriore sforzo da parte della Regione Lazio, bisogna trovare altre risorse, recuperandole da voci di spesa che non rientrano nel novero delle priorità dettate dall'emergenza coronavirus. Attingendo laddove è possibile ai capitoli in bilancio e ai fondi strutturali non impegnati si può incrementare il Fondo rotativo di microcredito - spiega Fd'I in una nota -. Lo abbiamo ribadito nelle commissioni Bilancio e Attività produttive. In questa fase di fermo della produttività è vitale fornire un primo soccorso a quante più aziende possibili, garantendo la disponibilità ad erogare fondi con la stessa tempistica per tutti i richiedenti. Come si evince dal rapporto tra imprese in difficoltà e fondi stanziati sembra inevitabile un'ulteriore iniezione di liquidità per accogliere il grande numero di domande che saranno presentate".(Com)