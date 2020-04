Coronavirus: M5s chiede dimezzamento stipendi deputati e senatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento in cui tutti gli italiani stanno facendo sacrifici, "il Movimento 5 stelle propone al parlamento di compiere un intervento corale, che esprima concretamente unità di intenti: il dimezzamento degli stipendi da parte di deputati e senatori. Basta un piccolo sforzo per sbloccare 60 milioni all’anno per venire incontro alle esigenze dei cittadini che subiscono l’emergenza Coronavirus". E' quanto si legge in un messaggio pubblicato sul Blog delle stelle in cui viene sottolineato che "chi è chiamato a rappresentare il popolo ha il dovere di essere il primo a dare il buon esempio. Il Movimento 5 stelle ha già donato 3 milioni di euro per l’emergenza. Oggi più che mai il buon esempio vale più di mille parole". (Com)