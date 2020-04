Costa d’Avorio: coronavirus, governo stanzia 500 milioni di dollari per sostegno a settore materie prime

- Il governo della Costa d'Avorio stanzierà 300 miliardi di franchi Cfa (circa 500 milioni di dollari) a sostegno dei settori del cacao, del caffè, del cotone e di altre materie prime. Lo ha annunciato su Twitter il presidente ivoriano Alassane Ouattara. L’annuncio giunge dopo che il governo ha dimezzato al 3,6 per cento le sue stime di crescita per il 2020 a causa della pandemia di coronavirus che nel paese ha fatto registrare finora 194 casi confermati e un decesso. Il paese è il primo produttore di cacao e di cotone al mondo e uno dei principali produttori di caffè (il terzo in Africa dopo Etiopia e Uganda).(Res)