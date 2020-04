Difesa: Nord Macedonia, ministro Sekerinska visita truppe al confine di Belanovce

- Il ministro della Difesa della Macedonia del Nord, Radmila Sekerinska, ha fatto visita oggi ai soldati dispiegati al confine di Belanovce, nei pressi di Kumanovo, impegnati nelle operazioni di sorveglianza del valico a sostegno della polizia di frontiera. Secondo quanto riferisce "Kanal5", il ministro ha preso parte ad un briefing presso il comando delle operazioni di Kumanovo, dove sono state analizzate le attività sul campo per difendere i confini e le strutture vitali del paese nel corso dell'emergenza coronavirus. "Voglio ringraziare i nostri membri dell'esercito e congratularmi con loro per il loro grande impegno, che li porta spesso ad effettuare turni di 12 o 14 ore. Alcuni di loro, a Debar e Centar Zupa, sono stati separati dalle loro famiglie per più di due settimane e si concentrano esclusivamente sul loro lavoro. Questo dimostra che l'esercito, in queste circostanze straordinarie, funziona in modo estremamente efficiente", ha detto Sekerinska. Il ministro ha poi menzionato la riunione tenuta ieri dai ministri degli Esteri della Nato, ricordando che nel corso dell'incontro è stato deciso che l'Alleanza aiuterà gli alleati attraverso numerose operazioni di sostegno nel prossimo periodo. "Abbiamo già iniziato a utilizzare lo strumento dell'Alleanza per le crisi civili, ma ci aspettiamo anche una maggiore cooperazione con gli eserciti (dei paesi membri) e con le istituzioni centrali dell'Alleanza", ha detto il ministro aggiungendo di avere già avuto dei colloqui con gli omologhi di Germania, Croazia e Montenegro con cui è stata ribadita la disponibilità a fornire un aiuto reciproco. "L'adesione alla Nato ci ha dato la possibilità di utilizzare tutti questi strumenti", ha concluso Sekerinska. (Mas)