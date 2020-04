Cile: coronavirus, sindaci Araucania denunciano abbandono e chiedono quarantena

- I sindaci della regione patagonica dell'Araucania, in Cile, hanno chiesto al governo di decretare la quarantena obbligatoria per contenere l'espansione della pandemia del nuovo coronavirus. "Si è prodotto un focolaio e dobbiamo fermarlo il prima possibile", afferma il sindaco di Vilcùn, Susana Aguilera, secondo quanto riporta l'emittente "BioBio". Il primo cittadino ha disposto un "cordone sanitario" attorno alla città dichiarando che "non aspetteremo che il governo si coordini con la provincia per decretare una misura basica come questa". "Questo governo ci ha lasciato completamente soli", ha quindi denunciato Aguilera. Il sindaco di Toltén, Teodoro Schmidt, ha dichiarato da parte sua che "i sindaci del territorio hanno presentato un esposto contro il ministro della Salute, Jaime Manalich, affinché venga decretata la quarantena". (segue) (Abu)