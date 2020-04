Cile: coronavirus, sindaci Araucania denunciano abbandono e chiedono quarantena (2)

- Con solo un milione di abitanti l'Araucania è la seconda regione più colpita dal nuovo coronavirus con 432 casi confermati, equivalenti al 12 per cento dei contagi su tutto il territorio nazionale. Sono sette invece le vittime registrate da Covid-19 secondo i dati aggiornati ad oggi del governo. La regione, così come il resto del paese, denuncia inoltre un numero insufficiente di respiratori per affrontare l'emergenza sanitaria. Il presidente dell'associazione regionale degli infermieri ha dichiarato al quotidiano "La Tercera" che "dei circa venti respiratori che il governo aveva promesso inizialmente ne sono arrivati otto". "In totale abbiamo 24 respiratori meccanici disponibili e sono già quasi del tutto utilizzati", ha aggiunto. (segue) (Abu)