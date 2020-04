Cile: coronavirus, sindaci Araucania denunciano abbandono e chiedono quarantena (3)

- Secondo dati ufficiali, a livello nazionale i contagi sono arrivati oggi a un totale di 3737, con 333 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime è salito invece a 22 con quattro nuovi decessi rispetto al bollettino ufficiale di ieri. In questo contesto il ministro della Salute, Jaime Manalich, ha ammesso che "il punto debole del sistema sanitario al momento è la disponibilità di respiratori meccanici, in quanto il totale disponibile per affrontare l'emergenza dei prossimi giorni è di 240 unità". Il governo ha effettuato un acquisto di nuove unità, ma il ministro ha chiarito anche che il loro arrivo sarà "scaglionato nel tempo". (segue) (Abu)