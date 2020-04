Coronavirus: Regione Lazio, stop a tasse per tre mesi e a mutui per 4 mila aziende

- Stop ai mutui per 4 mila aziende e alle tasse regionali per tre mesi. Sono alcune delle misure, contenute nel pacchetto "Regione vicina", per contrastare l’emergenza Covid-19, presentato questa mattina in videoconferenza stampa dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti insieme al vicepresidente Daniele Leodori e l'assessore al Bilancio Alessandra Sartore. In particolare, per quanto riguarda i mutui è prevista la sospensione fino a 12 mesi ai rimborsi dei prestiti ottenuti dalle imprese grazie a bandi della Regione, e per 60 giorni sono sospesi i termini fissati per i beneficiari dei bandi gestiti dalla Regione per gli adempimenti richiesti. Inoltre, la sospensione dei termini di versamento del bollo auto dal 3 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti dovuti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno prossimo. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è sospesa anche l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (Iresa) e l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba). "Siamo stati tra i primi a sospendere la tassa automobilistica, l'Irba e l'Iresa. Stiamo valutando se possiamo aggiungere altri settori a quelli già agevolati dall'ultima legge di stabilità regionale", ha detto l'assessora al Bilancio della Regione Lazio Alessandra Sartore. Per quanto riguarda invece l'Irap "è uno dei temi che in questo momento stiamo approfondendo per vedere – ha spiegato l’assessore - se possiamo includere altri settori all'interno di quelli che già avevamo messo in manovra con la Stabilità".(Rer)