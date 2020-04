Russia: sindaco di Mosca, imprese in grado di pagare stipendi durante congedo lavorativo

- La maggior parte delle imprese sarà in grado di pagare gli stipendi ai propri dipendenti durante il mese di congedo lavorativo obbligatorio disposto per contenere la diffusione del Covid-19. Lo ha dichiarato il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, durante un’intervista con l’emittente “Pervij Kanal”. “Credo che la maggior parte delle imprese sarà in grado di pagare lo stipendio ai propri dipendenti”, ha detto il sindaco, ricordando che una copertura totale dei salari dei lavoratori da parte dello Stato sarebbe insostenibile per i bilanci delle regioni. (Rum)