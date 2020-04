Repubblica Ceca: imprese, necessario piano per fine restrizioni emergenziali entro Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione dell'industria della Repubblica Ceca ha chiesto al governo di presentare un piano per la rimozione graduale – entro Pasqua – delle restrizioni in essere per il contenimento del contagio da coronavirus. Lo riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". I rappresentanti dell'industria ceca sono particolarmente curiosi di sapere cosa pensa di fare l'esecutivo per agevolare la ripresa dell'attività delle imprese. "Hanno bisogno di tempo per prepararsi", dichiara il vicepresidente della Confederazione, Radek Spicar. Tra i settori che maggiormente hanno sofferto le limitazioni messe in piedi dal governo per far fronte alla pandemia, Spicar evidenzia quello dei servizi. (Vap)