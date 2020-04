Coronavirus: Fontana, da Iss certificazione mascherine lombarde, al via distribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mascherine prodotte in Lombardia sono state certificate dall'Istituto superiore di Sanità e da oggi potranno iniziare a essere distribuite. Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana durante la consueta diretta per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "Anche per le tante insistenze che abbiamo rivolto all'Istituto superiore della Sanità, oggi è arrivata la certificazione delle nostre mascherine, quelle che avevamo iniziato a raccogliere, ma che non potevamo utilizzare perché mancavano di certificazione", ha spiegato Fontana. "Da oggi potremo iniziare a distribuirle", ha aggiunto, prima di esclamare: "Dai che andiamo sulla strada giusta". (Rem)