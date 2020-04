Albania: Rama critica opposizione, "provocano rabbia e discordia fra i cittadini"

- L’opposizione albanese continua a criticare le misure del governo, per provocare rabbia e discordia nella popolazione, in un periodo di emergenza. Lo ha affermato il premier albanese Edi Rama, ripreso dall’agenzia di stampa “Ata”, reagendo alle dichiarazioni dell’opposizione, che critica il blocco del pagamento degli affitti proposto dall’esecutivo per alcune categorie. Rama ha ricordato come tale norma sia stata introdotta anche in Francia e Germania, nel contesto dell’emergenza coronavirus. “I rappresentanti dell’opposizione continuano a gettare fango sul governo, per provocare rabbia e discordia fra i cittadini e l’esecutivo, mentre si combatte insieme contro questo nemico”, ha detto Rama.(Alt)