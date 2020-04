Coronavirus: Ciarambino (M5s), finalmente Regione Campania coinvolge laboratori privati

- "Siamo contenti che la Regione Campania, dopo nostre pressanti richieste, abbia finalmente deciso di coinvolgere anche i laboratori privati, alla luce di un numero di tamponi ancora oggettivamente scarso rispetto a molte altre regioni. Ma non è chiaro per quale ragione, così come abbiamo più volte proposto con atti a nostra firma, non si sia prima esaurita del tutto la richiesta di tantissimi laboratori pubblici, che da tempo chiedono di essere coinvolti. Né si comprende perché la manifestazione d'interesse da parte di Soresa sia scaduta dopo appena 24 ore dalla sua pubblicazione. Implementare le strutture adibite all'analisi dei tamponi non risolve comunque il problema a monte, che è quello delle procedure per i prelievi, in quanto ancora macchinose e con troppi passaggi e che continuerà a far registrare tempi biblici, anche fino a due settimane di attesa". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. (Ren)