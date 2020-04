Coronavirus: Caldoro, la vera idiozia è Campania ultima in Italia sui tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Campania ultima sui tamponi! È una idiozia farli a tutti come dice qualcuno? L'idiozia è essere ultimi in Italia. Più tamponi e meno battute e sostegno alle famiglie ed al personale sanitario". Lo ha detto Stefano Caldoro in una nota replicando alle affermazioni del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)